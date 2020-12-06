Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Emekliye çifte ! Yeni yılda en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Ocak zammı...

    Ocak ayında memur emeklilerine yüzde 3 ma ilaveten yüzde 3.02 farkı göründü. Buna göre en düşük maaş 2 bin 983 lira olacak. Aralık enflasyonuna göre bu tutar artabilecek. Peki, emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte memur emeklilerinin gelirlerinde ne kadar artış olacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

    Takvim



    Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkını bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon verisi gösterecek.



    İkinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Buna göre şimdiden maaşlara yüzde 3.02 enflasyon farkı oluştu. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.



    Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.02'lik zam oranına göre, en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 943 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 814 liradan 2 bin 983 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.



    6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 535,98 liraya ulaşacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Emekliye çifte zam! Yeni yılda en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Ocak zammı...