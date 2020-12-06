Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkını bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon verisi gösterecek.
İkinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Buna göre şimdiden maaşlara yüzde 3.02 enflasyon farkı oluştu. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.
Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.02'lik zam oranına göre, en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 943 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 814 liradan 2 bin 983 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.