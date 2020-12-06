Polis Meslek Eğitim Merkezleri. EGM bünyesine yapılan polis alımlarında seçim aşamalarını geçen adayların polislik eğitimi gördüğü merkezlerdir. 8 bin polis memuru alımı için başvurular 8 Aralık'ta başlayacak ve 21 Aralık tarihinde sona erecek. Adaylar 150 TL başvuru ücretini yatırıp Akademi resmi internet adresinde açılacak başvuru ekranından müracaatlarını yapabilecek. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.
MEZUNİYET VE CİNSİYETE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI
Akademi tarafından yayımlanan ilanda kontenjan dağılımına şu şekilde yer verildi:
lisans mezunu
5.440 erkek
960 kadın,
önlisans mezunu
1.360 erkek
240 kadın
KPSS ŞARTI
İlana başvuru yapacak adaylarda aranacak KPSS şartı şu şekilde:
"Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak."
"Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak."
YAŞ ŞARTI
POMEM polis alımına 1 Ocak 1991 ve daha sonra doğanlar başvuru yapabilir.
BOY KİLO ŞARTI
Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
BAŞVURU TARİHİ
8 bin polis memuru alımı için başvurular 8 Aralık'ta başlayacak ve 21 Aralık tarihinde sona erecek. Adaylar 150 TL başvuru ücretini yatırıp Akademi resmi internet adresinde açılacak başvuru ekranından müracaatlarını yapabilecek.
POLİS NASIL OLUNUR?
Polislik eğitimi farklı kategoriler doğrultusunda verilmektedir. Bu kategoriler lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları olarak değişkenlik gösterir. Buna bağlı olarak 6 ay ila 2 yıl arasında farklı süreler doğrultusunda polislik eğitimi verilir.
- Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) ile 6 ay eğitim,
- Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ile 2 yıl eğitim,
- Polis amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ile 11 aylık eğitim,
Bu kurumlardan herhangi birine eğitim durumunuza bağlı olarak giriş yapabilir; aldığınız eğitimin ardından polislik unvanını elde edebilirsiniz. Tabii bu konuda Polis olmanın şartları eğitim kurumunun kriterlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu kriterleri taşıyan hem kız hem de erkek adaylar yapılan sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak ayrılır. Herhangi bir sebepten dolayı asil olarak sürece devam ettirmeyen kişilerin yerine yedeklerden alım yapılır.
POLİS OLMANIN ŞARTLARI
2020 yılı için özellikle Emniyet Teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği kapsamında değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan değişiklik ile sağlık kurulu raporunda değişiklik yapıldı. Polis okullarından mezun olup ilk defa polislik mesleğini icra edecek kişiler, A-B-C- dilim şartlarını taşıyan kişiler buna göre sınıflara ayrılarak hizmet edecekleri yerlere atanacaklar. Onun dışında belli başlı polis olma şartları 2020 yılı içinde geçerliliğinin sürdürüyor.
- T.C. vatandaşı olmak.
- Lise, Lisans ve ön lisans mezunu olmak.
- Yurtdışı okullardan mezun olan kişiler için denklik belgesi.
- Gerekli KPSS taban puanı geçmek.
- 18 yaşını tamamlamış olmak.
- 30 yaşından gün almamış olmak.
- Fiziki şartlarda aranan nitelikler arasında erkek 167 cm, kadın adayların ise 162 cm'den uzun olması.
- Tüm adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşıması, silah taşımaya engel bir durumun bulunmaması ve herhangi bir yüz kızartıcı ceza almış olmaması gerekiyor.
POMEM NEDİR?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.
KİMLER POMEM'E BAŞVURABİLİR?
POMEM'lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.