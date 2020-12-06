



BAŞKA KREDİ VAR TURİZM KREDİSİ YOK

TÜRSAB üyesi Pelitli Turizmin sahibi, KGF kredisinden faydalanabilmek için birçok bankaya başvuru yaptıklarını ancak hepsinden olumsuz yanıt aldıklarını belirterek, "Bizim şirket sicilimizde bir sıkıntı yok. Başka kredi için başvuru yaptık. 700 bin TL'ye kadar kullandırabileceklerini ancak KGF kredisinden faydalandıramayacaklarını söylediler. Gerekçe olarak hiçbir şey sunmuyorlar" dedi.



50 BİN TL DAHİ VERMİYORLAR

DARDANEL Turizm'in sahibi Zafer Güneş, kredinin ciro bazlı olduğuna dikkat çekerek, "Ben sadece 50 bin TL kredi istedim. Ancak olumlu sonuç alamadım. Ret gerekçesi de söylemediler. Edindiğim bilgilere göre turizmi riskli alan gördükleri için vermek istemiyorlarmış. Bu kredinin yüzde 85'i KGF, yüzde 15'i banka destekli ancak o yüzde 15 için bütün zorlukları çıkarıyorlar" dedi.