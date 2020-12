2020'DE PMYO ALIMI OLMADI

2020 yılında PMYO 2500 polis alımı olması bekleniyordu. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ünivesiteler bu sene açılmadı ve Polis Meslek Yüksek Okullarına polis öğrenci alımı yapılmadı. Bu nedenle önümüzdeki sene PMYO'lara her seen olduğundna daha fazla polis memuru alımı yapılması bekleniyor. Her sene yapılan 2500 alıma, bu sene alım yapılmaması ve yeni PMYO'ların açılması nedeniyle en az 3000 civarında alım bekleniyor. PMYO'ya en az lise mezunu polis alımı yapılmaktadır. Adayların YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girmesi gerekmektedir.

PAEM ALIMI

2021 yılında komiser yardımcısı alımı da planlanıyor. Ancak planlanan alımın meslek içinden mi yoksa açıktan mı yapılacağı henüz netleşmedi. 2 bin civarında alım bekleniyor.

MEMUR ALIMI 2021 YILINDA 100 BİNİ BULABİLİR!

Yeni Ekonomi Programı kapsamında yapılan görüşmelerde bütçe teklifleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmaya başladı. 2021 yılında kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ilgili bakanlıklara yapılacak alımlarla ilgili detaylar daha sonra paylaşılacak. Yeni Ekonomi Programı öncesinde bütçelendirilen ve uygun olduğu tespit edilen 35 binin memur alımı yapılacak. Kamu kurumlarına alımlarının 65 bin kişiye kadar olması bekleniyor.. 2021 yılında kamuda en fazla ihtiyaç duyulan alımlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi bünyesinde olan PÖH, PMYO, POMEM ve PAEM oldu. Bu sebepten ötürü binlerce aday başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırıyor. İşte alımlarla ilgili detaylar;