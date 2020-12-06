'İŞVEREN VE HÜKÜMET BİR ARAYA GELİNCE ÜCRETİ BELİRLİYOR'



Atalay, 40 yıldır asgari ücret görüşmelerinin yapıldığını ve tarafların sadece 4 kere uzlaşmayla masadan kalktığını söyleyerek, işveren ve hükümetin bir araya geldiklerinde istedikleri gibi asgari ücreti çıkarttıklarını ifade etti. Atalay, "40 senedir de Türk-İş asgari ücretliler adına bunun bir tarafı, bir tarafı da 5 tane işveren, bir tarafı da hükümet. Maalesef 40 senedir de masadan 4 kere anlaşarak kalkmışız. Onun dışında 36 kere anlaşmadan masadan kalkmışız. Sebebi ise 15 kişilik bir komisyon, 5'i hükümet, 5'i işveren ve 5'i de biziz. 10 kişi bir araya geldiği zaman asgari ücret yürürlüğe giriyor. Asgari ücretlide örgütlü olarak çalışanların yüzde 1'i sendikalı, yüzde 99'u sendikasız olarak çalışıyor. İmkan olsa da tespit komisyonunda 5 tane asgari ücretle çalışan işçi komisyonda olsa" diye konuştu.