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    • Ekonomi
    • 06.12.2020 09:57
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    • 06.12.2020 10:01
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    oranlarında son dakika yılsonu tarifesi! lar muslukları kapattı faiz oranları yine değişti!

    Ev sahibi olmak isteyenler banka dolaşıp en uygun li kredileri araştırıyor. ’nın 4.75’lik faiz artırımının ardından nde de oranlar tamamen değişti. Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı tarihin en düşük seviyeli lerinin uygulandığı kampanya ağustos itibarıyla sona erdi. İşte yeni kredi faiz oranları…

    Bir dönem kamu bankaları tarafından sunulan düşük faizli konut kredisi kampanyaları sona erdikten sonra şimdi vatandaşlar tarafından en uygun konut kredisi veren bankalar araştırılmaya başlandı.

    Sıfır konuta yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 oran sunan , bir yıl ödemesiz dönemli ve 180 ay vadeli kampanya ile hem satış adetlerinde hem de kredi kullanımında rekor kırılmıştı.

    Kampanyanın bitmesinin ardından yükselişe geçen oranlar Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da yaptığı 4.75 puanlık faiz artırımı ile tırmanışa başladı.

    Merkez'in kasım sonu verisine göre piyasada ortalama faiz oranı yıllık yüzde 16.10'a geldi. Posta'da yer alan habere göre, Bu rakam, aylık yüzde 1.34'e işaret ediyor. Aralık itibarıyla oranlarda yükseliş de hız kazandı.

    Şu anda piyasada konut kredisi faiz oranları yüzde 1.29 ile 1.79 arasında değişen oranlar sunuluyor. Her banka, kasım ayına göre sunduğu oranları yukarı yönlü güncellemiş durumda.

    SIFIR ALANA FARKLI ORAN
    Kamu bankaları kampanya döneminde sıfır konutlar için uyguladığı avantajı da farklı oranlarda devam ettiriyor. Buna göre sıfır konutlar (müteahhit satışlı, devir görmemiş) için 120 ay vadede yüzde 1.49 ile 1.52 arasında değişen oranlar sunuluyor. İşte bankaların faiz oranları..

    Akbank/ Faiz oranı: %1.34

    Denizbank/ Faiz oranı: %1.48

    Garanti BBVA/ Faiz oranı: % 1.49

    HSBC/Faiz oranı: %1.65

    İş Bankası/ Faiz oranı :%1.35

    TEB/ Faiz oranı: %1.52

    Yapı Kredi: Faiz oranı: %1.58

    NOT: 120 ay vadede 100 bin lira kredi için uygulanan oranlardır.
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    Haberler Ekonomi Faiz oranlarında son dakika yılsonu tarifesi! Bankalar muslukları kapattı faiz oranları yine değişti!