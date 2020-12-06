Şu anda piyasada konut kredisi faiz oranları yüzde 1.29 ile 1.79 arasında değişen oranlar sunuluyor. Her banka, kasım ayına göre sunduğu oranları yukarı yönlü güncellemiş durumda.

SIFIR ALANA FARKLI ORAN

Kamu bankaları kampanya döneminde sıfır konutlar için uyguladığı avantajı da farklı oranlarda devam ettiriyor. Buna göre sıfır konutlar (müteahhit satışlı, devir görmemiş) için 120 ay vadede yüzde 1.49 ile 1.52 arasında değişen oranlar sunuluyor. İşte bankaların faiz oranları..

Akbank/ Faiz oranı: %1.34