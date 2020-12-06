Milyonlarca emekli bekliyordu ve belli oldu! Ek para ve eşit zam talebi... Bildiğimiz gibi emekliler her sene Ocak ve Temmuz ayında ücretlerine zam alıyor. Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Tüm emekliler emekli zammının ne kadar olacağını, bayram ikramiyelerinin sürüp sürmeyeceğini ve ek kaynak ayrılıp bölmeyeceğini merak ediyordu. Hükümet, salgınla gayret sürecinde öğrenciden, emekliye, iş arayandan yatırımcıya, çiftçiden hakikat sektöre kadar tüm kesimleri gözeten yardım adımlarını sürdürürken; 2021- 2023 bütçesinde aslan hisseyi çalışma yaşamı ve sosyal güvenliğe parçaladı.