"TALEP DEVAM ETTİKÇE ÜRETİM KAPASİTEMİZİ ARTIRACAĞIZ"

İşletmenin ortaklarından Selahattin İlker de bilmedikleri bir iş olduğu için, yabancı olarak girdikleri sektörde çok fazla araştırma yaptıklarını ve buldukları tuzlu sudan yola çıktıklarını anlattı. Tuz rezervi aramak için gerekli izinleri aldıklarını aktaran İlker, şunları kaydetti:

"Gerekli ruhsatlandırmayı yaptıktan sonra başlattığımız sondaj çalışmalarından önemli ölçüde veri aldık. Şu anda pazar talebine bağlı üretime geçtik. Pazar talepleri çoğaldıkça ekipmanlarımızı ve personel sayımızı çoğaltarak üretim yapmayı planlıyoruz. Yeni üretime geçmemize rağmen satışlarımız çok iyi, yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Talepler bu şekilde devam ettikçe üretim kapasitemizi çoğaltacağız. Moral ve motivasyonumuzu bozmadan, dışarıdan gelen olumsuz söylemleri dinlemeden, işimizi aksatmadan arama çalışmamızı sürdürdük ve emeğimizin karşılığını aldık. Bunu görenler de takdir ettiler."