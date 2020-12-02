

*Ermenistan ile yapılan anlaşma kapsamında Nahçıvan'a kara koridoru kurulacak.

155 DOLAR DAHA UCUZ!

Çünkü Türkiye imzaladığı anlaşma kapsamında İran'dan aldığı bin metreküplük gaz başına 490 dolar öderken aynı orandaki Azeri gazını ise 335 dolara alabilme fırsatını elde edecek. Uzmanlar ise gelecekte bu koridor üzerinden Azerbaycan'dan Türkiye'ye bir gaz hattı döşenmesi halinde İran'ın gaz kaybının büyük olacağını tahmin ediyor.

Türkiye'nin İran ile yapmış olduğu gaz kontratlarının süresi kademeli olarak önümüzdeki yıllarda bitiyor.

İRAN'A KARŞI MASADAKİ ÜÇÜNCÜ KOZ OLACAK

Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin yanı sıra ithal edilen gazda da LNG'ye yönelmesi Rusya ve İran'ı endişelendirmişti. Uzmanlar ise bu iki adım sonrası yenilenecek kontratlara dikkat çekerek indirimin kapıda olduğunu vurgulamıştı.