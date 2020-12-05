"Bölgenin limonu ihracata dayanıklı"

Sezonu dalında 3,5 liradan açan limonun şu an en düşük 2,5 liradan satıldığı bilgisini veren Çöllü, ihracatçı alımıyla limon satışının ve hasadının artacağını dile getirdi.

Çöllü, "Ortaca'da hasadını yaptığımız ilk limon İtalya'ya gidiyor, onun haricinde Rusya'ya da limon göndereceğiz. Sadece Ortaca'da her yıl 80 bin ton ürün hasadı yapılıyor ama bu yıl mevsimsel etkenler nedeniyle verim kaybı yaşandı. Dalaman ve Ortaca'da 100 bin ton üretim yapıyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 50'ye yakını ihracata gidiyor. Bu yıl iç piyasada mayer limonunun bitmesiyle bizim limonlarımız canlanacak. Bölgemizin limonu ihracata dayanıklı bir limon." diye konuştu.

Çöllü, Balkan ülkeleri, Polonya ve Ukrayna'ya da limon ihracatı yapılmasının planlandığını ifade etti.