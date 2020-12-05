SELÇUK ECZA DEPOSU EN ÇOK PİRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,67 ile Selçuk Ecza Deposu oldu. Onu yüzde 18,27 ile Karel Elektronik, yüzde 17,21 ile Doğan Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 19,92 ile TSKB, yüzde 5,18 ile Çemtaş, yüzde 4,84 ile Kardemir (D) şeklinde sıralandı.