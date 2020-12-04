Asgari ücrete zam! Ve belli oldu! 15 oranında bir artış 2 bin 763 lira... Milyonların beklediği gün geldi. 2021 yılı asgari ücreti için ilk toplantı bugün saat 14.00'te yapılacak. Korona nedeniyle ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında internet ortamında gerçekleşecek. Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin ilk açıklama geldi. Asgari ücret için 5 senaryo konuşuluyor. Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020 senesine ilişkin enflasyon hedefine (yüzde 12.1) 3 puan refah payı ilave edilmesi halinde yüzde 15 oranında bir artış gerçekleşecek. Yani brüt asgari ücret 3 bin 384 lira olacak. Net asgari ücret ise 2 bin 673 olarak belirlenecek. İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar... Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.
OYLAR EŞİT OLURSA BAŞKANIN TARAFI KABUL EDİLİYOR
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında açılış ve kapanış toplantılarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapan komisyon, ara toplantılarını ise işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde ayrı ayrı gerçekleştiriyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
ASGARİ ÜCRETTE 5 PARAMETRE ÖN PLANDA
Asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametrenin ön plana çıkacağı belirtiliyor.
EN YÜKSEK 3 BİN 159 LİRA
Ülkemizde sigortalı çalışan 10 kişiden 4'ü asgari ücret alıyor. Avrupa'da asgari ücretle çalışma oranının en yüksek olduğu ülke % 41 ile açık farkla Türkiye. Avrupa Birliği'nde ise bu oran sadece yüzde 7.
TÜİK verilerine göre sigortalı çalışan sayısı 27 milyon 554 bin kişi. Asgari ücret için 6 senaryo konuşuluyor bunların en yüksek 3 bin 159 lira.. Orta Vadeli Programlar'da (OVP) 2021 yılına ilişkin enflasyonun yüzde 8 olması bekleniyor. Yüzde 8 oranında artış yapılması halinde brüt asgari ücret 3 bin 178 lira olacak. Net asgari ücret ise 2 bin 510 lira olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TMCB), enflasyonun 2021 senesinde yüzde 9.4 olacağını öngörüyor. Yüzde 9.4 oranında artış yapılması halinde brüt asgari ücret 3 bin 220 lira olacak. Net asgari ücret ise 2 bin 542 lira olarak belirlenecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TMCB), 2020 senesine ilişkin enflasyon tahminini yüzde 12.1 şeklinde değiştirdi. Yüzde 12.1 oranında artış yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 lira olacak. Net asgari ücret ise 2 bin 605 lira olarak belirlenecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 senesine ilişkin enflasyon hedefine (yüzde 9.4) 3 puan refah payı ilave edilmesi durumunda yüzde 12.4 oranında bir artış gerçekleşecek. Yani brüt asgari ücret 3 bin 308 lira olacak. Net asgari ücret ise 2 bin 612 lira olarak belirlenecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020 senesine ilişkin enflasyon hedefine (yüzde 12.1) 3 puan refah payı ilave edilmesi halinde yüzde 15 oranında bir artış gerçekleşecek. Yani brüt asgari ücret 3 bin 384 lira olacak. Net asgari ücret ise 2 bin 673 olarak belirlenecek.
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar. İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz." dedi.
İyi Parti 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin 3 bin TL olmasını ancak işverene maliyetinin 2020 yılı asgari ücretinde olduğu gibi 3 bin 458 TL'de sabitlenmesi gerektiğini belirtti.
MHP ise asgari ücretin 2021 yılında açlık sınırında tutulmasını ve işçilere ulaşım desteği sağlanmasını bildirdi. (2020 Yılı açlık sınırı 2 bin 517 TL)
CHP asgari ücretle ilgili en az 3 bin 100 TL olması gerektiğini sözcüsüyle basına duyurdu. HDP asgari ücretin net 4 bin TL olması yönünde görüş bildirmişti.
Brüt Ücret 2.943,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL
Gelir Vergisi 375,23 TL
Damga Vergisi 22,34 TL
Kesintiler Toplamı 839,02 TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
2021 AGİ NE KADAR OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği ve bir sonraki yıl geçerli olan asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklanmıştı. Açıklanan rakamlar halen yürürlükte. Son zamanlarda açıklanan enflasyon oranları ve koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlama ve zamlar vatandaşların AGİ merakını arttırdı. 2020 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara verilen 220,73 TL olarak açıklanmıştı.
GÜNCEL AGİ TUTARLARI:
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Asgari ücret, yasal olarak saptanmış belli kriterlere göre işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrettir. İşçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak minimum ücretin belirlenmesi asgari ücret ile mümkün kılınmıştır.
ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIR?
Asgari ücret, tüm işçi bölümlerini kapsayacak şekilde "günlük" olarak belirlenmektedir. Günlük hesap üzerinden de "Aylık" ve "Saat" ücreti hesaplanmaktadır. Asgari ücret net hesaplanıp, brüt olarak ilan edilmektedir. Sebebi brüt tutar hesabından, Damga Vergisi ile Gelir Vergisi, İşsizlik Fon Payı ve SGK İşçi Payının kesiliyor olmasıdır. Belirlenen asgari ücretin uygulanması yasal olarak zorunludur.
ASGARİ ÜCRET NASIL VE KİMLER TARAFINDAN BELİRLENİR?
İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tespiti sırasında uygulanacak esaslar ile başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birlikte hazırlayacakları yönetmelikte belirtilir.Asgari Ücret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yerine getirilir.