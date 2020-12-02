O gün geldi ve ilk kez rakamlar açıklandı! Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira… Milyonlarca asgari ücretli zamma kilitlenmiş durumda. TÜİK verilerine göre sigortalı çalışan sayısı 27 milyon 554 bin kişi. Bu oran üzerinden hesap edecek olursak asgari ücretle çalışan sayımız 10 milyonun üzerinde. Hal böyle olunca, bir de pazarın gerçek enflasyonunu hesaba katınca asgari ücretlinin geçinmek için mucizeyi gerçekleştirdiğini söylesek gayet yeridir. Peki 2021 yılında uygulanacak asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.
İlk komisyon cuma günü toplanıyor!
Asgari ücrete yön veren, asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı 4 Aralık Cuma günü toplanacak. Komisyonda; işçi, işveren ve devlet tarafını temsilen yetkililer kıran kırana pazarlıklarla 1 yıl boyunca uygulanacak asgari ücreti belirliyor. Son yıllarda bu komisyona asgari ücretli işçiler de katılıyor. İşçilere aldıkları bu ücretle geçinmeyi nasıl becerebildikleri soruluyor, düşünceleri alınıyor. Gün sonunda varılan nokta ise; işçi kesiminin talebinden oldukça az, işveren kesimine göre de çok olan bir ücret belirleniyor. Her ne kadar katılımcılar görüş bildirse de yine de son karar devlet ahalisinin oluyor.
Döviz kuru asgari ücreti vurdu!
Son yıllarda yaşanan döviz kurlarının durdurulamaz yükselişleri nedeniyle asgari ücretinde kurlar bazındaki değerini düşürüyor. Yılbaşında 400 dolar olan asgari ücret yıl içerisinde doların en yüksek seviyesinde 272 dolara kadar geriledi. Ucuz işçiliğin parlayan ülkesi olan Çin'de asgari ücret ortalama 330 dolara denk gelirken, Aralık ayının ilk haftasındaki kurla mevcut asgari ücret 295 dolara çıkmış oldu. Yeni açıklanacak asgari ücretle birlikte asgari ücretin en azından 350 doların üzerine çıkması bekleniyor.
Siyasi partiler asgari ücret tekliflerini açıkladı!
Asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına sayılı günler kala siyasi partilerin belirledikleri ücretler yavaş yavaş dile gelmeye başladı.
İyi Parti 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin 3 bin TL olmasını ancak işverene maliyetinin 2020 yılı asgari ücretinde olduğu gibi 3 bin 458 TL'de sabitlenmesi gerektiğini belirtti.
MHP ise asgari ücretin 2021 yılında açlık sınırında tutulmasını ve işçilere ulaşım desteği sağlanmasını bildirdi. (2020 Yılı açlık sınırı 2 bin 517 TL)
CHP asgari ücretle ilgili en az 3 bin 100 TL olması gerektiğini sözcüsüyle basına duyurdu. HDP asgari ücretin net 4 bin TL olması yönünde görüş bildirmiştir.
İşçi kesimini temsil eden sendikalardan henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kulislerde en az 2 bin 750 TL şeklinde beklentiler olduğu söyleniyor.
Asgari ücretle ilgili en yetkili hükümet kanadı henüz resmi bir açıklama yapmamış olup, Çalışma Bakanı sadece 'Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum.' şeklinde görüş bildirdi.
Beklenti nedir, ne olacak?
Asgari ücretle ilgili farklı beklentiler mevcuttur ancak her kesimi düşünerek bir rakam belirleneceğini de unutmamalıyız. Pandemi dolayısıyla kapanan işletmeler göz önünde bulundurulduğunda 2021 yılında işverenleri gözeten bir ücretin belirleneceğini söyleyebiliriz.
Diğer taraftan Merkez Bankası'nın '2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9.4 oranında artış yapılabilir' görüşüne istinaden küçük bir zam yapılacağı ön görülüyor. Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselebilir.
İşçi kesiminin beklemiş olduğu rakamın en düşüğünün açıklanması halinde net asgari ücret AGİ dahil 2 bin 750 TL olacaktır, brüt ise 3 bin 846 TL'ye çıkmış olacaktır.
Asgari ücrette beklenilen rakamlar
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?
Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)
Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.
2020 AGİ NE KADAR OLDU?
Bekar 220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL
Evli, eşi çalışan 220,62 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL
BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor.
Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır.
Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.
KAYNAK: Mert Nayır