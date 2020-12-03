Nasıl arttırma yapılır?

Bazı bankalar vatandaşlar için kampanya tutarlarının artmasını da sağlıyor. Bu anlarda kişilerin şartları iyi araştırması gerekir. Ek ürün koşulu aranmadan 1200 TL ödeme yapanlar olduğu gibi 2550 TL ek promosyon ödemesi yapan bankalar da var.

Taban tutar için yeni zam

Promosyon taban tutarlarının attırılması TÜED tarafından yeniden gündeme geldi. Tekrar bir komisyon kurulması ve masaya yatırılması aranan şartlar arasında.Yeni emekli olanlar ne yapacak?Emekli başvuru yapılan anlarda maaş seçme alternatifleri sunuluyor.