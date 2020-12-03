İstihdamı korumak ve artırmak için hayata geçirilen desteklere süre uzatımı geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Normalleşme Desteği, İlave İstihdam Teşviği ile kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamını destekleyen teşvikte süre uzatımına gidildi.
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Normalleşme Desteği'nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını, 3 ay olan yararlanma süresinin de 6 aya çıkarıldığını söyledi.
İstihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviği'nin süresinin de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını belirten Selçuk, "Bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek" dedi.