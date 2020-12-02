



ERKEN EMEKLİLİĞİ UCUZA GETİRİN

Doğum ve askerlik borçlanması planlayanlar dikkat! Asgari ücretteki artışla birlikte doğum ve askerlik borçlanmasında taban ve tavan tutarlar artacak. Bu nedenle bu ay borçlanma yapanlar daha az ödemeyle erken emeklilik imkanını yakalayacak. Şu anki asgari ücrete göre 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 22 bin 602 lira ödeniyor.







Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 16 bin 951 lira veriyor. Asgari ücret yüzde 15 zamlansa, kadınlar için 3 bin 390, erkeklerde 2 bin 542 lira fark oluşacak.







2 yıllık doğum borçlanması 25 bin 992 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması da 19 bin 494 liraya yükselecek.









