VERGİ ORANI DÜŞÜK SEGMENTLER TALEP GÖRDÜ

Otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 87,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 333 bin 551 adetle yüzde 63 pay, B segmenti otomobiller 126 bin 951 adetle yüzde 24 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 44,1 pay, 233 bin 470 adet) oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,5 pay ve 156 bin 269 adet satış ile SUV ve yüzde 23,3 pay ve 123 bin 384 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.