Koronavirüsü sebebiyle markaların sıfır araç üretimi yavaşladı ve bu durum ikinci el arabalarda fiyatların yükselmesine neden oldu. Salgın nedeniyle işine veya başka bir yere kendi aracıyla gitmek isteyen insanların sayısı artıyor. Bu sebeple otomobil fiyatları araştırılıyor. Vatandaşlar arasında ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son olarak konuyla ilgili, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç önemli açıklamalar yaptı. Erkoç, sıfır araç kampanyalarının 2. el piyasası üzerinde de etkili olacağını belirtti. İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el oto piyasasında neler olacak?