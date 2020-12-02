Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının alınacağını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Selçuk, başvuruların e-devlet üzerinden alınacağını belirtti.

İşte Zümrüt'ün yaptığı o paylaşım

Kısa Çalışma Ödeneği'ne yeniden başvuru almaya başlıyoruz.



Başvuru için 👉🏻 https://t.co/YqHpZoBTNK pic.twitter.com/KJwpUuVFNl — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) December 2, 2020

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Bu kapsamda işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.