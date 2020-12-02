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    • Ekonomi
    • 02.12.2020 11:27
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    • 02.12.2020 11:30
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    Bakan Selçuk açıkladı: () başvuruları yeniden başladı

    haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile başvurularının alınacağını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Selçuk, başvuruların e-devlet üzerinden alınacağını belirtti.

    Bakan Selçuk açıkladı: Başvurular yeniden başladı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile başvurularının alınacağını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Selçuk, başvuruların e-devlet üzerinden alınacağını belirtti.

    İşte Zümrüt'ün yaptığı o paylaşım

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
    Genel k, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

    Bu kapsamda işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

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    Haberler Ekonomi Bakan Selçuk açıkladı: Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) başvuruları yeniden başladı