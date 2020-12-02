Türk silahlarına yoğun ilgi! 100'den fazla ülke sıraya girdi

ABD'Yİ RUSYA VE FRANSA İZLİYOR

Teslim edilen ve edilmeyi bekleyen çok sayıda sipariş var. Sadece ABD değil, 100'ü aşkın ülkeye silah ihracatı yapılıyor. TRT Haber'de yer alan habere göre, İhracat yapılan ülkeler sıralamasında ABD'yi Rusya ve Fransa izliyor.