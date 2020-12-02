Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yıl sonunda YEP hedefine ulaşılmasının beklendiğini açıkladı. Pekcan, "Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

İşte Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz. Büyüme ve ihracattaki olumlu gidişat, toparlanmanın sürdüğünü gösterirken Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor.

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