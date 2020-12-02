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    • 02.12.2020 11:07
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    Ticaret Bakanı 'dan YEP mesajı: Hedeflere ulaşacağız

    haberine göre Ticaret Bakanı , yıl sonunda YEP hedefine ulaşılmasının beklendiğini açıkladı. Pekcan, "Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

    Bakandan flaş YEP mesajı: Hedeflere ulaşacağız

    Ticaret Bakanı , yıl sonunda YEP hedefine ulaşılmasının beklendiğini açıkladı. Pekcan, "Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

    İşte Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz. Büyüme ve ihracattaki olumlu gidişat, toparlanmanın sürdüğünü gösterirken Türkiye sine yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan YEP mesajı: Hedeflere ulaşacağız