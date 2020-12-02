

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak alınan tedbirler kapsamında bazı bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi. Peki, bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların kapanış saatleri