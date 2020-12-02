Bankaların yasaklar sonrası son dakika güncel çalışma saatleri! Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Koronavirüse karşı yeni kararların alınmasının ardından banka çalışma saatleri değişti mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bankalarda işlemlerini sorun yaşamadan para ve yatırım işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar banka çalışma saatleri değişti mi sorusunun cevabını merak ediyor. Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi. Peki, bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların kapanış saatleri
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ
Koronavirüs salgını ile ilgili olarak alınan tedbirler kapsamında bazı bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi. Peki, bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların kapanış saatleri
BANKALARIN YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ
GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti Bankası İstanbul şubelerinde geçerli olmak üzere; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
İŞBANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası İstanbul özelinde çalışma saatlerinin; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 olduğu bildirildi.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası, şubelerde 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.
AKBANK MESAİ SAATLERİ
Akbank mesai saatleri olarak hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
HALKBANK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ
Halk Bank çalışma saatleri 09.00-17.00 arasındadır.
YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi Bankası mesai saatleri 09.00-17.00 arasındadır.