ekonomisine tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşatan pandemiye rağmen ikinci çeyrekteile en az küçülen ülkelerden olan Türkiye, normalleşmenin başladığı üçüncü çeyreğe güçlü toparlanma ile damga vurdu. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğindeile yüzde 5 olan beklentilerin çok üstünde büyüdü. Ekonomi üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre de mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarakbüyüme gösterdi. Ekonomimizin büyüklüğü dolar bazında, TL cinsinden isekişi başı milli geliroldu.