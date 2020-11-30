Avro Bölgesi kurtarma fonunu reform edecek

ESM'nin 2022 yılından itibaren avro bölgesindeki banka ve kredi kurumlarının zor durumlardan kurtarılması veya tasfiyesi için kullanılmak üzere kurulan Tek Çözüm Fonu'na (SRF) destek sağlayacak son kredi mercii olarak görev yapacağını belirten Donohoe, söz konusu değişikliklerin, Avro Bölgesini krizlere karşı daha dayanıklı hale getireceğini ifade etti.