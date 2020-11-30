ŞOK 2 Aralık aktüel kataloğu ürünleri gün içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100'lü, Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı ve Asonic Bluetooth Hoparlör ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekeceğe benziyor. İşte ŞOK 2 Aralık aktüel kataloğu ürünleri
ŞOK 2 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Superfresh Pizza King
Marmara Limon Kolonyası
Ülker Albeni 5'li
Hobby Enerji Saç Jöle
Nikado Nostaljik Radyo
Erkek Balıkçı Bere Şönil
Kadın, Erkek, Çocuk Kar Eldiveni
Pamuklu tek kişilik battaniye
Erkek Kışlık Terlik
Maxflex Erkek Trekking Bot