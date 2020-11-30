ŞOK 2 Aralık aktüel kataloğu ürünleri gün içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100'lü, Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı ve Asonic Bluetooth Hoparlör ürünlerindeki fiyatlar dikkat çekeceğe benziyor. İşte ŞOK 2 Aralık aktüel kataloğu ürünleri

ŞOK 2 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

Superfresh Pizza King