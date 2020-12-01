2021 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLUR?

Bu yıla baktığımızda da yine asgari ücret için enflasyon oranının üzerinde 3 ila 5 puan arasında bir zam beklemekteyiz. Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göz attığımızda 2020 için enflasyon hedefi olarak yüzde 10,5 belirlendiği, Merkez Bankası'nın son toplantısında ise bu oranın yüzde 12,1 olduğunu görmekteyiz. Yani bu da demek oluyor ki bu yıl asgari ücrete yüzde 14-17 arasında bir zam yapılması muhtemel.