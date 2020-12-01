ZOR MESAİ

Bu seneki görüşmeleri ise, 8 milyona yakın asgari ücretlinin yanı sıra, kısa çalışma ödeneğinden ücret alanlar da yakından takip edecek. Hürriyet2in haberine göre kısa çalışma ödeneği uygulamasında, asgari ücret hem taban, hem de tavan ücret uygulamasında belirleyici oluyor. Kısa çalışma ödeneği tutarı, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor.