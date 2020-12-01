Altunyaldız, AKSS Fabrikası'nın, ülkenin nitelikli ve katma değerli üretiminin en önemli merkezlerinden birisi konumuna erişecek olan ve 1,5 milyon metrekarelik alana kurulu Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin en stratejik yatırımlarından birisi olduğunu vurguladı.

Katma değerli üretim ekosistemi tesis edilecek ve toplam 500 milyon liralık yatırımın ürünü olan AKSS Fabrikası'nın, ortaya çıkaracağı nitelikli üretim ekosistemiyle ülkenin yüksek katma değerli üretim geleceğinde büyük rol oynayacağını ifade eden Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Açılışı yaklaşırken fabrikadaki son dokunuşları yerinde görme imkanı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla daha önce de belirlendiği gibi 17 Aralık'ta şehrimiz ve ülkemiz çok stratejik bir yatırıma 'merhaba' diyecek. Gerek tasarlanışı gerekse de yapımı ile bir model yatırım olan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, ASELSAN'ın teknik ve operasyonel tecrübesi ve kabiliyetiyle inanıyorum ki kısa zamanda savunma sanayimizin yeni nesil üretiminde göz dolduracak."