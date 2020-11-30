



Asgari ücret 2019'da yüzde 26.1, 2020'de yüzde 15 artırıldı. Halen asgari ücret net 2 bin 324, brüt 2 bin 943 lira. Eğer YEP'teki 2021'e ilişkin yüzde 8'lik enflasyon hedefine göre artırılırsa net asgari ücret 2 bin 510 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın yüzde 9.4'lük enflasyon tahminine göre artış yapılırsa da net ücret 2 bin 542 lira olacak.