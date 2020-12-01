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    • Ekonomi
    • 01.12.2020 08:43
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    • 01.12.2020 08:43
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    'ndan açıklama geldi! Yasak saatlerinde havalimanına ulaşım nasıl olacak?

    Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada, "nın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olanlar ile havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebilir." denildi.

    THY'den açıklama geldi! İşte seyahat şartları

    (), nın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olanların ile havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebileceğini bildirdi.

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." dedi.

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    Haberler Ekonomi Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi! Yasak saatlerinde havalimanına ulaşım nasıl olacak?