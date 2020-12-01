Türk Hava Yolları (THY), sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olanların uçuş belgeleri ile havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebileceğini bildirdi.





Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) December 1, 2020

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." dedi.