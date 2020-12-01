EMEKLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Emekli maaşlarına yönelik gerçekleştirilecek zam oranları memurlar ve işçiler için değişiyor. Devlet kurumlarında çalışan ve memur emeklisi olan vatandaşlar toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 net zam alacaklar. Bunun yanında son 6 aylık enflasyon oranlarının yüzde 4'ün üzerinde olması durumunda ise maaşlara o farkta yansıtılacak.

Özel sektörde çalışan ve 4/A statüsünde yer alan emekliler için ise enflasyon oranları daha önemli. Zira bu çalışanlar için net maaş zam oranı bulunmuyor. Enflasyon oranları yüzde kaç olursa o oranda doğrudan zam uygulanıyor.