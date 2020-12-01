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    • Ekonomi
    • 01.12.2020 18:41
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    • 01.12.2020 19:08
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    çöküşü itiraf etti: 'de trafiği 2024'den evvel öncesi seviyelere dönmeyecek

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 'de trafiğinin 2024 yılından evvel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ı öncesi seviyelere ulaşmasının olası görünmediğini açıkladı.

    AA
    Moody's İngiltere'deki çöküşü açıkladı

    Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ülkede havalimanı trafiğinin Kovid-19 salgını ve salgını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamalardan etkilendiği belirtildi.

    İngiltere'de havalimanı trafiğinin bu yıl yüzde 75 azalmasının beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, ülkede söz konusu trafiğin 2024 yılından evvel Kovid-19 salgını öncesi seviyelere ulaşmasının öngörülmediği bildirildi.

    Açıklamada, Kovid-19 salgınının dünyanın bazı bölgelerinde kontrol altına alınmış olsa da seyahat kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle herhangi bir toparlanmanın zamanlaması ve niteliği konusunda hala ciddi bir belirsizlikler olduğu vurgulanarak, "Aşıya yönelik belirsizlik de devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Ekonomi Moody's çöküşü itiraf etti: İngiltere'de havalimanı trafiği 2024'den evvel salgın öncesi seviyelere dönmeyecek