Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Turkish Cargo; Mumbai, Brüksel, İstanbul, Singapur, Dubai, Basel, Londra ve Amsterdam gibi önemli ve sertifikalı destinasyonlara ilaç taşıyarak, 400'den fazla destinasyon arasında küresel ilaç koridoru oluşturdu, üretilen ve üretilme aşamasında olan Kovid-19 aşılarını tüm dünyaya ulaştırma noktasındaki kararlılığını sürdürüyor. IATA CEIV (Center of Excellence for Independent Validators) pharma sertifikasına sahip Turkish Cargo, ilaç taşımacılığı için tasarladığı ve global standartları sağladığı 'TK Pharma' ürünü ile en ideal şartlarda soğuk zinciri koruyor. Pandemi dönemi boyunca dünyanın dört bir yanına yoğun şekilde ilaç taşıması gerçekleştiren başarılı marka, ocak-eylül ayları arasında 40 bin tonun üzerinde ilaç, sağlık ürünü, tıbbi ekipman taşıdı ve bu dönemde ilaç taşımalarında yüzde 50'nin üzerinde büyüme kaydetti."