BİM 1 Aralık aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi alışveriş yapacak olanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Yiyecek ve mutfak ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Göçmen Börekçisi Kıymalı Kol Böreği, Gedik Piliç Piliç Çıtır Bonfile Parçaları, Eti Hoşbeş Fındık Kremalı Gofret ve Mezzemarin Mezgit Fileto ürünleri ön planda yer alıyor. İşte BİM'de haftanın fırsatları
BİM 1 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
EtiKaram Antep Fıstıklı Bitter Çikolata
• 60 g
BalıkmarSardalya
• 400 g
PınarFish Finger
• 240 g
EtiKurabi Tam Buğday Unlu Fındıklı Kurabiye
• 198 g
EtiEtimek• 3x143 g
EtiPetit Beurre Mini Bisküvi
• 175 g
EtiPetito Evde Çikolata Atölyesi
• 65 g
EtiTutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi
• 210 g
Amasya EtSteak Burger
• 2x90 g