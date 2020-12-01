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    • 01.12.2020 19:08
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    nda yeni indirimler dikkat çekiyor! İşte 'de haftanın fırsatları

    nda yeni indirimler dikkat çekiyor. 'de bu hafta Eti Hoşbeş Fındık Kremalı Gofret, Eti Bidolu Yer Fıstığı Parçacıklı Gofret, Gedik Piliç Piliç Çıtır Bonfile Parçaları, Pınar Mısırlı Peynirli Kroket, Mezzemarin Somon, Mezzemarin Mezgit Fileto, Amasya Et Steak Burger, Göçmen Börekçisi Kıymalı Kol Böreği ve Tat Fırın Rulo Börek ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM 1 Aralık aktüel kataloğu ürünleri

    takvim.com.tr
    BİM 1 Aralık aktüel kataloğunda yeni indirimler!

    BİM 1 Aralık aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi alışveriş yapacak olanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Yiyecek ve mutfak ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Göçmen Börekçisi Kıymalı Kol Böreği, Gedik Piliç Piliç Çıtır Bonfile Parçaları, Eti Hoşbeş Fındık Kremalı Gofret ve Mezzemarin Mezgit Fileto ürünleri ön planda yer alıyor. İşte BİM'de haftanın fırsatları

    BİM 1 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    EtiKaram Antep Fıstıklı Bitter Çikolata
    • 60 g

    BalıkmarSardalya
    • 400 g

    PınarFish Finger
    • 240 g

    EtiKurabi Tam Buğday Unlu Fındıklı Kurabiye
    • 198 g

    EtiEtimek• 3x143 g

    EtiPetit Beurre Mini Bisküvi
    • 175 g

    EtiPetito Evde Çikolata Atölyesi
    • 65 g

    EtiTutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi
    • 210 g

    Amasya EtSteak Burger
    • 2x90 g
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    Haberler Ekonomi BİM 1 Aralık aktüel kataloğunda yeni indirimler dikkat çekiyor! İşte BİM'de haftanın fırsatları