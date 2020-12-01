BİM 1 Aralık aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi alışveriş yapacak olanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Yiyecek ve mutfak ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Göçmen Börekçisi Kıymalı Kol Böreği, Gedik Piliç Piliç Çıtır Bonfile Parçaları, Eti Hoşbeş Fındık Kremalı Gofret ve Mezzemarin Mezgit Fileto ürünleri ön planda yer alıyor. İşte BİM'de haftanın fırsatları

BİM 1 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU