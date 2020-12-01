Yüz binler bekliyordu ve başladı! Para ödemeden emekli olacaklar... Fırsatı kaçırmayın...





İleride isterse canlandıracak



Borçları silinen Bağkur'luların 1 Kasım Bağkur'lulukları yeniden başlatılacak. Borçları silinen kişilerin bu dönemdeki Bağkur'lulukları dondurulmuş olacak ve emekliliklerine dahil edilmeyecek. Ileride bu dönemlerin ihya edilerek emekliliğe dahil edilmesi mümkün. 31 Ocak 2021'e kadar SGK'ya prim borcu bulunan kişilerin dondurma işlemleri SGK tarafından otomatik olarak yapılacak. Bu durumdaki kişilerin SGK'ya borçları silinecek, Bağkur'lu süreleri de dondurulacak.



Geçmiş dönem primine göre



Daha önce sigortalılık süresi durdurulan ve prim borcu silinen Bağkurlu'lardan günlerini kazanmak isteyenler, durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden ödeyerek günlerini geri kazanabiliyor. Ama bugün bir ay için 1.015 lira prim hesaplanıyor. Ihya işlemi denen bu işlemde hesaplanan prim çok yüksek tutarlara ulaştığından Bağkurlu ödeyemiyordu. Oysa yeni yasaya göre bunların yerine primler hem borçlu olunan tarih baz alınarak hesaplanacak, hem de gecikme zammı silinerek çok daha makul (düşük) olan enflasyon oranında yeniden hesaplanarak güncellenecek. Örneğin; durdurulan sürenin primi aylık 150 liraysa 150 lira üzerinden borç çıkarılacak. Buna da enflasyon eklenecek. Bu durum gecikmeyle katlanan borçta büyük indirim anlamına geliyor.