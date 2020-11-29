Son dakika faiz depremi: 29 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı konular arasında. 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranı yüzde 16.00 dolaylarına çıktı. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı?
Ziraat Bankası Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranları
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: % 14.50
Garanti Bankası Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranları
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: % 14.50
Burgan Bank Dijital Mevduat Vadeli Mevduat Hesabı
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: % 16.00
Fibabanka Kiraz Hesap Vadeli Mevduat Hesabı
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: % 16.00
Odeabank Oksijen Hesap Vadeli Mevduat Hesabı
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı: % 16.00
2020 KASIM ALTIN HESABINDA EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR
Birçok Fed uzmanı altına yatırımın uzun vadede kar sağlayacağından hemfikir. Türkiye vatandaşları da geleneksel olarak altına yatırım yapmayı seven ve altını güvenli bulan vatandaşlar olduğu için pandemi döneminde de birikim aracı olarak altını seçti. Kıymetli metallerin değerlendiği bu dönemde sadece altın değil; gümüş ve bakır da yatırımcısına kazandırmaya başladı. Odeabank, ING Bank ve Burgan Bank'ın altın hesapları şu an çok kazandırıyor.
ZİRAAT BANKASI ALTIN HESABI
Türkiye'nin köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası müşterilerine hem vadesiz hem de vadeli altın mevduat hesabı seçeneği sunuyor. Altın mevduat hesaplarından komisyon ücreti almayan banka; gram altın alım satım işlemlerinde ise komisyon alıyor.