3 ay ödemesiz başvuru yapanın hesabına hemen yatıyor! 50 bin TL kredi 36 ay vade müjdesi! Vatandaşlar nakit para ihtiyacı için çeşitli yollar arıyor. Ön önemli yol ise banka kredileri. Normalleşme süreçlerinin gelmesi ile beraber uygun fiyatlı olarak verilen kredi faiz oranları son buldu. Nakit para çekmeyi düşünen vatandaşlar bir yandan da ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum nedir araştırmalarına devam ediyor.
ING
3 Ay Ertelemeli
Faiz Oranı
%1,44
Aylık Taksit
1.876,98 TL
Garanti BBVA
Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%1,64
Aylık Taksit
1.951,58 TL
Toplam Ödeme
70.506,88 TL
İş Bankası
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%1,40
Aylık Taksit
1.862,26 TL
Toplam Ödeme
67.291,36 TL
DenizBank
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%2,04
Aylık Taksit
2.105,53 TL
Toplam Ödeme
76.049,08 TL
İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir.