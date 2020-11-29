1000 TL, gıda, erzak, yakacak ve elektrik desteği hesaba anında yatıyor!

PARA YARDIMI DA TALEP EDEBİLİRSİNİZ

Gıda yardımı dışında, sosyal yardımlaşma vakıflarının aracılık ettiği diğer yardımlar arasında, para yardımı da yer alıyor. Örneğin; pandemi sosyal destek programıyla; işsiz olan, herhangi bir sigorta kaydı bulunmayan ve farklı bir yardım almayan kişilere 1.000 TL'lik maddi destek sağlanıyor. Bu yardıma e-Devlet üzerinden başvurabiliyorsunuz. Ancak hak kazanabilmeniz için yine yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfının onayı gerekiyor. Pandemi sosyal destek programı da ihtiyaç durumunuza bağlı olarak tek seferlik veya tekrarlayan bir şekilde verilebiliyor.