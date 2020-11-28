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    • Ekonomi
    • 28.11.2020 10:33
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    • 28.11.2020 10:41
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    SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile yönetimiyle bir araya geldi

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile , iş dünyası görüşmelerinin ikinci toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () yönetimiyle bir araya geldi.

    AA


    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile , iş dünyası görüşmelerinin ikinci toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () yönetimiyle bir araya geldi.

    Bakan Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin ikincisi, TOBB yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.


    Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

    TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kopuz, Selçuk Öztürk, Ayhan Zeytinoğlu, Tamer Kıran, Faik Yavuz, Cengiz Günay, Mahmut Özgener, Öztürk Oran, Zeki Kıvanç, Oğuzhan Sadıkoğlu, Davut Çetin, Özer Matlı, Hakan Ülken ve Selim Kandemir de toplantıda hazır bulundu.

    Hazine ve ile Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey katılımın sağlandığı toplantı, bir süre görüntü alınmasına izin verildikten sonra basına kapalı gerçekleştirildi.

    İş dünyası görüşmeleri kapsamında dün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya gelinmişti.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül TOBB yönetimiyle bir araya geldi