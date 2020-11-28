Hafta sonu marketler açık mı? 28-29 Kasım marketler saat kaça kadar çalışıyor?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günü ise yine hafta içinde olduğu gibi marketler sabah 10:00 akşam 20:00 arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor.