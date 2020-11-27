Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.11.2020 10:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2020 10:26
    ABONE OL

    Son dakika: ile , üyeleriyle bir araya geldi

    Son dakika haberine göre ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, üyeleriyle bir araya geldi. Toplantılar önümüzdeki günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve 'lar ile devam edecek.

    İş dünyası ile kritik görüşme

    ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, iş dünyası ile görüşmelerine bugün başladı. İki bakan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde üyeleriyle bir araya geldi.

    YARIN DA TOBB İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK
    TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Bakan Elvan ve Bakan Gül, yarın ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () ile görüşme gerçekleştirilecek. TOBB ile yapılacak görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılacağı öğrenildi. Toplantılar önümüzdeki günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve 'lar ile devam edecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi