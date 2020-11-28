22 ayar bilezik, tam yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları! Aşı çalışmalarına altın nasıl bir tepki verecek?

Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında yaşanan dalgalı fiyatlar yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Altına yatırım yapım yapmaması gerektiğini merak eden yatırımcılar da altın fiyatları artacak mı düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Bu soruların yanı sıra güncel 22 ayar bilezik, tam yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları da sorgulanıyor. İşte, altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler…

28 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

GRAM ALTIN FİYATI

450,55

453,49

%-1,64