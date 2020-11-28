22 ayar bilezik, tam yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları! Aşı çalışmalarına altın nasıl bir tepki verecek?

Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında yaşanan dalgalı fiyatlar yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Altına yatırım yapım yapmaması gerektiğini merak eden yatırımcılar da altın fiyatları artacak mı düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Bu soruların yanı sıra güncel 22 ayar bilezik, tam yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları da sorgulanıyor. İşte, altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler…
28 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!
GRAM ALTIN FİYATI
450,55
453,49
%-1,64
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
449,04
449,55
%-1,86
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.784,32
1.791,26
%-1,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
718,47
735,01
%-1,86
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.873,88
2.931,05
%-1,86
YARIM ALTIN FİYATI
1.432,45
1.470,02
%-1,86
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.873,88
2.931,05
%-1,86
ATA ALTIN FİYATI
2.971,33
3.049,90
%-2,25
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
252,31
292,86
%-1,61
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
407,74
423,51
%-1,61