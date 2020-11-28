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    • Ekonomi
    • 28.11.2020 20:50
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    • 28.11.2020 20:50
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    ve Teknoloji Bakanı : Yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde sektörlerin nabzını tutuyoruz

    Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve Teknoloji Bakanı , "de yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde, öncülüğünde bir büyüme için sektörlerin nabzını tutuyoruz." ifadesini kullandı.

    AA
    Birlikten kuvvet doğar

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyetiyle gerçekleştirdikleri toplantıyı değerlendirdi.

    Bakan Varank, paylaşımında şunları kaydetti:

    "Ekonomide yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde, özel sektör öncülüğünde bir büyüme için sektörlerin nabzını tutuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan başkanlığında, TOBB sektör meclisleriyle bir araya geldik. Birlikten kuvvet doğar!"

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