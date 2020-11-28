Bakmayan binlerce kez pişman! Bu detayı kimse fark etmiyor! Atatürk resminin üzerindeki mor çizgi...

Bakmayan binlerce kez pişman! Bu detayı kimse fark etmiyor. Tedavülde olan ya da belirli tarihler aralığında kullanılmış paralarda yer alan bazı küçük hatalar dikkat çekiyor. Özellikle bazı paralarda yer alan basım hataları ve mürekkep kaymaları birçoğumuzun gözünden kaçıyor. Herhangi bir yere gidip alışveriş yaparken sadece paranın üzerindeki rakama bakıp alacaklarımızı alıp çoğumuz paralara dikkat bile etmiyoruz. Paraların üzerinde binde bir hata bulanlar ise bu banknotları internet üzerinde 20 bin ila 300 bin arasında satışa sunuyor. Bu tarz haberleri görenler ise cebindeki paraları kontrol etmeye başlıyor.

"GELECEK MANTIKLI TEKLİFLERE AÇIĞIM"

Muş'ta esnaf olan Volkan Akaydın, ATM'den çektiği 200 TL'de Atatürk fotoğrafının üzerinden kırmızı bir şerit geçtiğini görünce ilgili bankanın şubesine gitti. Akaydın'ın şikayeti üzerine parayı inceleyen görevliler sahte olmadığını ancak parada baskı hatası olduğunu belirtti. Akaydın, "Koleksiyonculardan gelecek mantıklı tekliflere açığım" diye konuştu.