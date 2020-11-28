Aralık 2020 zamlı güncel sigara fiyat listesi! Sigara tiryakileri özellikle fiyatlara zam yapılıp yapılmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 2020 yılının son günlerine geldiğimiz zamanlarda sigara fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Bilindiği üzere her 6 ayda bir Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sigara fiyatlarında artış olup olmadığı duyurulmaktadır. Yazımızda güncel sigara fiyat listesini paylaştık. İşte Parliament, Camel, Winston, LM sigara fiyatları

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2020 Kasım ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL