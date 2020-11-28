Bu sayede kamuoyunda farkındalığın artırılmasını, okula devam konusunda hem ailelerin hem de eğitim alanındaki diğer paydaşların rollerinin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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