



DÜNYA PAZARI 775 MİLYAR DOLAR

Dünyadaki biyoteknoloji pazarının 2024'te 775 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini söyleyen Ercan Varlıbaş, "Bu pazarlardan pay alacak olan ülkeler dünyada söz sahibi olacaktır" dedi. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında 13'üncü sırada yer alan Türkiye'nin dünya biyoteknoloji sektör sıralamasında ise 47'nci sırada bulunduğuna dikkat çeken Varlıbaş, "Biyoteknoloji sektörü Türkiye'de henüz hak ettiği konumda değil" diye konuştu.



ŞİRKET SAYISI YETERSİZ

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2019'da 363 girişim, biyoteknoloji faaliyeti yürüttü. Bu girişimlerin gerçekleştirdiği Ar-Ge harcaması 324 milyon 462 bin 31 TL'de kaldı. Türkiye'de 1.5 milyonun üzerinde şirket bulunduğunu belirten Ercan Varlıbaş, "Bu durumu, biyoteknolojinin tüm sektörlere nüfuz edebilen bir alan olduğu gerçeğiyle birlikte düşündüğümüzde, yalnızca 363 şirketin biyoteknoloji faaliyeti yürütmüş olması oldukça yetersizdir" dedi. Varlıbaş, ABD'de biyoteknoloji alanında, sadece özel sektörde faaliyet gösteren firma sayısının 2.500 civarında olduğunu kaydetti.

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