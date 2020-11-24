İhtiyaç sahiplerine aylık 900 TL üzerinde muhtaç aylığı destek ödemesi para yardımı yapılıyor! İlan edilen bu başvuru koşulları sağlayan...

Vakıflar Genel Müdürlüğü vatandaşlara farklı farklı alanlarda destek ödemesi yapan kurumların başında geliyor. Kurum tarafından sağlanan ve vatandaşların en çok bildikleri destek ödemesi öğrencilere burs imkanları. Bunun dışında VGM vatandaşlara kuru gıda yardımı ve aylık nakit desteği de sağlıyor. Fakirlik maaşından yararlanmak için öncelikle vatandaşların gelir ve ihtiyaç sahipliği durumlarının tespit edilmesi gerekir. Genel olarak; anne ya da babası olmayan yetim çocuklar ile en az yüzde 40 oranında engeli bulunan vatandaşlar fakirlik maaşına hak kazanırlar. Ancak yetim ve engel oranı fakirlik maaşı için tek başına yeterli olmaz.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK NAKİT MAAŞ DESTEĞİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan aylık maaş desteği muhtaç aylığı adında ödeniyor.
Bu ödemeler sadece engelli ve annesi babası olmayan vatandaşlara yapılıyor, ayrıca ödemeleri almak için koşullar bulunuyor. VGM muhtaç aylığı ödemeleri için yapmış olduğu bilgilendirme açıklamasında; muhtaç aylığı olarak ödenen 967 TL'nin annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan vatandaşların muhtaç aylığı için başvuru yapabileceklerini duyurdu.
FAKİRLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
Fakirlik maaşından en az yüzde 40 oranında engeli olan, 18 yaşını doldurmadan anne/babasını kaybeden ve kendisine bakacak aile üyesi bulmayan, 65 yaşını geçmesine rağmen SGK'dan herhangi bir aylık almayan, yoksulluk sınırının altında olan kişilerin yararlanması mümkündür.
Fakirlik maaşı başvurusunda bulunacak kişilerin sosyal güvencesi olmamalıdır.
Kişinin herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması gereklidir.
Mahkeme kararı ve kanun kapsamında vatandaşların bakım altına alınmamış olması şarttır.
-Kişilerin gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olması durumunda bunlardan elde edilen aylık ortalama gelirin belirlenen muhtaç aylık miktarını geçmemesi lazım.
FAKİRLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Fakirlik maaşı başvurusu kişilerin ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü üzerinden yapılabilir. Aynı zamanda fakirlik maaşı başvurusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile entegre edilen e-Devlet kapısı üzerinden de iletilebilir.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvurular şahsen yapılabileceği gibi kendisi gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için posta yoluyla başvuru yapmak da mümkündür. Muhtaç aylığı başvurusunda bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engel durumuna sahiplerse sağlık raporunu da bu formla birlikte teslim etmelidir.
Aylık alanların vefat etmesi, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18 yaşına gelmesi, yükseköğretim gören erkek çocuklarının ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın 3 ay boyunca aralıksız olarak alınmaması durumunda takip eden ay başından itibaren fakirlik maaşının kesilmesine karar verilir.
E-DEVLET ÜZERİNDEN FAKİRLİK MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Kamusal hizmetlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Devlet kapısı fakirlik maaşı başvurularının sorgulanması için de vatandaşların yardımına koşar. Başvurularını ileten vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulama yapabilir. Açılan sayfa üzerinden "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basın ve kimlik doğrulama adımlarına geçin. Kimlik doğrulama için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresini kullanın.
2020 YILINDA FAKİRLİK MAAŞI NE KADARDIR?
Enflasyon oranına göre yapılan asgari ücret zammından sonra fakirlik maaşının miktarı da arttırılmıştır. 2020 yılında muhtaç ailelere sağlanan fakirlik maaşı miktarı 914.49 TL olarak güncellenmiştir. Fakirlik maaşı başvurusunun onaylanmasından sonra; aylığı almaya hak kazanan kişilere onaylanma kararı irtibat numaraları üzerinden SMS ile bildirilir. Kısa mesajı alan vatandaşlar bildirimin yapıldığı tarihi takip eden ay içerisinde PTT'den fakirlik maaşı ödemelerini alabilirler.