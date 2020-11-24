İhtiyaç sahiplerine aylık 900 TL üzerinde muhtaç aylığı destek ödemesi para yardımı yapılıyor! İlan edilen bu başvuru koşulları sağlayan...



FAKİRLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Fakirlik maaşından en az yüzde 40 oranında engeli olan, 18 yaşını doldurmadan anne/babasını kaybeden ve kendisine bakacak aile üyesi bulmayan, 65 yaşını geçmesine rağmen SGK'dan herhangi bir aylık almayan, yoksulluk sınırının altında olan kişilerin yararlanması mümkündür.

Fakirlik maaşı başvurusunda bulunacak kişilerin sosyal güvencesi olmamalıdır.

Kişinin herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması gereklidir.

Mahkeme kararı ve kanun kapsamında vatandaşların bakım altına alınmamış olması şarttır.

-Kişilerin gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olması durumunda bunlardan elde edilen aylık ortalama gelirin belirlenen muhtaç aylık miktarını geçmemesi lazım.