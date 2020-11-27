Kaymakamlık, Valilik ve Belediye yardımı en çok merak edilen konulardan birisi. İşsizlere, fakirlere çalışmayan herkese maddi yardım başvuruları SYDV 'lerin bağlı olduğu Kaymakamlıklardan yapılıyor. Devlet kurumları çok sayıda alanda vatandaşlara karşılıksız, geri ödemesiz destek sağlamaya devam ediyor. Bu desteklere başvurular ise kış aylarında artıyor. Maddi durumu iyi olmayan aileler elektrik faturası, yakacak desteği, gıda yardımları hatta ev bakım onarım tadilat alanlarında destek alabiliyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü istikrarlı olarak gıda yardımı yapan kurumların başında geliyor. Kurum gerekli koşulları sağlayan vatandaşlara kuru gıda desteği sağlıyor. 81 şehirde müdürlüğü bulunan VGM gıda ayrdımı alabilmek için sağlanması gereken şartları sayfamızda veriyoruz.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA YARDIMI
Vakıflar Genel Müdürlüğü düzenli gıda yardımı yapan kurumların başında geliyor. Kurum gerekli koşulları sağlayan vatandaşlara kuru gıda desteği sağlıyor. 81 şehirde müdürlüğü bulunan VGM gıda ayrdımı alabilmek için sağlanması gereken şartları şu şekilde açıkladı.
"Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar."
VGM gıda yardımı başvuruları kurum il müdürlüklerinden yapılacak.
GIDA YARDIMI YAPAN KURUMLAR
Gıda yardımı yapan kurumlar bu yardımları birbirinden farklı şekilde yapıyorlar. Bazı kurumlar sadece ana temel besin maddelerinden oluşan bir koli hazırlarken bazı kurumların paket kapsamı oldukça geniş oluyor. Peki bu kurumlar hangileri? İşte gıda yarrdımı sağlayan kurumlar;
* Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
* Kaymakamlıklar
* Belediyeler
* Vakıflar Genel Müdürlüğü
ELEKTRİK YARDIMI NASIL ALINIR?
Elektrik desteği her aileye sağlanmıyor. Bakanlık bu desteği daha önceden sosyal yardım alan ve almaya devam eden ailelere sağlıyor.
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bu destek için herhangi bir başvuru işlemi bulunmuyor. Kurum Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden her ay yeni listeler hazırlayarak kimlerin destek alacağına ilişkin belirlemeyi yapıyor. Listede olanlar PTT'den fatura ödemeleri sırasında kimlik kartı ile destekten yararlanıyor.
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı TL elektrik yardımı yapılıyor. Destek milktarı 53 TL ile 106 TL arasında değişiyor.
EV BAKIM ONARIM YARDIMI
Aile Bakanlığı tarafından sağlanan bu destek ödemesi de; Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan haneler için sağlanıyor.
Sağlıksız durumda bulunan evlerde yaşayan vatandaşlara yapılan tadilat yardımında vatandaşlara 20.000 TL'ye kadar destek sağlanıyor. Bu yardımlardan faydalanmak için ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma genel müdürlüklerine bizzat başvuru yapılması gerekiyor.
Fakir Ailelere Devlet Yardımı
Durumu olmayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız için devletimiz kapılarını açarak bir çok yardımda bulunmaktadır. Maddi yardımların yanı sıra kira, giyecek, yiyecek, yakacak yardımları da verilmektedir. Ülkemizde çok sayıda vatandaşımız açlık sınırının altında yaşamaktadır. Bu nedenle de bir çok aile maddi yetersizlikler sonucunda oldukça sıkıntı yaşamaktadır. Devletimiz ilk olarak İş-kur tarafından işsiz olan vatandaşlarımıza iş imkanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışamayacak durumda olan ve hiç bir geliri bulunmayan vatandaşlarımız için fakirlik maaşı verilerek bir çok aileye maddi destek sağlanmaktadır.
Belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu?
Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.
Erzak yardımıcı için gerekli belgeler hangileridir?
Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:
Nüfus cüdanı fotokopisi
Dilekçe
Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)
Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.