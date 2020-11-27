ELEKTRİK YARDIMI NASIL ALINIR?

Elektrik desteği her aileye sağlanmıyor. Bakanlık bu desteği daha önceden sosyal yardım alan ve almaya devam eden ailelere sağlıyor.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bu destek için herhangi bir başvuru işlemi bulunmuyor. Kurum Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden her ay yeni listeler hazırlayarak kimlerin destek alacağına ilişkin belirlemeyi yapıyor. Listede olanlar PTT'den fatura ödemeleri sırasında kimlik kartı ile destekten yararlanıyor.

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı TL elektrik yardımı yapılıyor. Destek milktarı 53 TL ile 106 TL arasında değişiyor.