Milyonlar bekliyordu, Müjde geldi! Kira, elektrik, doğalgaz, su ödemelerini devlet yapacak! Hibe müjdesi de var!

"ESNAFA FARKLI DESTEKLER DE GÜNDEMİMİZDE"

Esnafın mağduriyetinin farkında olduklarını belirten Bakan Pekcan, "Yakın zamanda duyurusunu yapacağımız yeni bir çalışma başlattık. Bakanlık olarak global firmalarla iletişime geçtik, onlara sosyal sorumluluk projeleri kapsamında esnafa ne gibi destekler verebiliriz? Bununla ilgili bir çalışmamız var" diye konuştu.2021'DE ARTACAK Bakan Pekcan, KOOP-DES kapsamında 133 kooperatifin 143 projesine, bütçe tutarı 18 milyon 128 bin 870 lira olan projelere 13 milyon 648 bin 399 lira hibe desteği verildiğini söyledi. Pekcan, "Bu rakamı 4 ayda sağladık. Bu projeye devam ediyoruz, 2021'de de artırmak istiyoruz" dedi.